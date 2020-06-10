Спусковой крючок для рака. Где можно столкнуться с канцерогенами и как уберечь себя от них

Канцерогены влияют на структуру ДНК и провоцируют опасные изменения. Но это необязательно онкология. И встретить канцерогены можно не только в еде. Разбираем основные мифы, связанные с этим понятием.

Список канцерогенов, который был составлен Всемирной организацией здравоохранения, пополняется регулярно. Важно понимать, что канцерогены — это не вещества, это факторы, которые провоцируют изменение в ДНК и могут стать причиной развития злокачественных новообразований.

Миф 1. Вредная еда — это канцерогены

В чипсах, газированной сладкой воде или гамбургерах могут быть трансжиры, вредные пищевые добавки и консерванты. И, как отмечает диетолог Елена Маркина, если вы будете часто есть такую пищу, ваш организм, скорее всего, даст сбой. Появятся проблемы с лишним весом, с сердцем, с желудочно-кишечным трактом. Возможны образования тромбов и бляшек. Все эти факторы могут привести к раку.

Но канцерогены — это не только вредная или некачественная еда. Это вредные привычки: курение, наркотики, алкоголизм. Это ультрафиолетовое излучение. Это некоторые виды лекарств, токсичные вещества, загрязнения окружающей среды.

Миф 2. Из-за канцерогенов рак неминуем

Учёные пока не выяснили, что именно провоцирует онкологию. Нет конкретного списка продуктов, который можно объявить и запретить, чтобы снизить заболеваемость. Для некоторых людей достаточно только плохой экологии в городе, а другие живут в том же населённом пункте, курят по две пачки в день, едят шоколад с чипсами и запивают газировкой, не занимаются спортом — и при этом никакого рака у них нет.

Рак непредсказуем.

Миф 3. Во фруктах и овощах никаких канцерогенов нет, только польза

В растительной пище действительно много полезных микроэлементов и антиоксидантов, которые защищают наш организм от образования свободных радикалов.

Но, по данным ВОЗ, в список канцерогенов попали и растения. Потенциальными канцерогенами считаются кокосовое масло и алоэ, поэтому, нанося на своё тело эти продукты до или после загара или потребляя их в пищу, нужно соблюдать меру.

Ещё один канцероген — афлатоксин. Он вырабатывается грибком плесени в мешках с зерном и орехами, а ещё в арахисовом масле.

Во всех овощах и фруктах есть нитраты, даже если растения не были ничем обработаны и почву никто не удобрял. Нитраты растения получают из почвы, а в организме человека они превращаются в нитриты, которые преобразуются в канцерогены нитрозамины. В натуральных овощах и фруктах, как отмечает фитотерапевт Ольга Галицкова, нитратов немного, а вот в тех продуктах, которые выращивались с помощью азотистых удобрений, их концентрация может быть опасной.

Пестициды, которые попадают в растения при обработке почвы от сорняков и ускоряют созревание, тоже являются канцерогенами и могут спровоцировать развитие лейкемии или рака мозга.

Миф 4. В колбасе очень много канцерогенов

Учёные доказали, что потребление мяса в больших количествах может провоцировать колоректальный рак. Но, по данным ВОЗ, если съедать не больше 70 граммов мяса или колбас в день — это не опасно.

— Важно понимать, какое мясо вы едите. Если это колбаса, она должна быть выполнена по всем нормам ГОСТа, так вы можете быть уверены в натуральности продукта. Если выбираете мясо, лучше покупать его у проверенных производителей и готовить не на растительном масле и сковороде, а в духовке или на пару, — говорит технолог пищевого производства Иван Рыжков.

Миф 5. Если разогревать еду в микроволновой печи, в ней появятся канцерогены

Микроволновая печь не меняет молекулярную или химическую структуру продуктов . На структуру ДНК микроволновое излучение также не влияет.

Ни одно научное исследование не доказывает абсолютное влияние канцерогенов на появление рака в организме. Они могут быть одной из причин. Поэтому, чтобы снизить риск возникновения злокачественных новообразований, нужно чаще бывать на свежем воздухе, подальше от промышленных предприятий, отказаться от вредных привычек и правильно питаться. Питание при этом должно быть сбалансированным, и его необходимо совмещать с занятиями спортом.