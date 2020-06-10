Спусковой крючок для рака. Где можно столкнуться с канцерогенами и как уберечь себя от них

Канцерогены влияют на структуру ДНК и провоцируют опасные изменения. Но это необязательно онкология. И встретить канцерогены можно не только в еде. Разбираем основные мифы, связанные с этим понятием.
Список канцерогенов, который был составлен Всемирной организацией здравоохранения, пополняется регулярно. Важно понимать, что канцерогены — это не вещества, это факторы, которые провоцируют изменение в ДНК и могут стать причиной развития злокачественных новообразований.
Миф 1. Вредная еда — это канцерогены
В чипсах, газированной сладкой воде или гамбургерах могут быть трансжиры, вредные пищевые добавки и консерванты. И, как отмечает диетолог Елена Маркина, если вы будете часто есть такую пищу, ваш организм, скорее всего, даст сбой. Появятся проблемы с лишним весом, с сердцем, с желудочно-кишечным трактом. Возможны образования тромбов и бляшек. Все эти факторы могут привести к раку.
Но канцерогены — это не только вредная или некачественная еда. Это вредные привычки: курение, наркотики, алкоголизм. Это ультрафиолетовое излучение. Это некоторые виды лекарств, токсичные вещества, загрязнения окружающей среды.
Миф 2. Из-за канцерогенов рак неминуем
Учёные пока не выяснили, что именно провоцирует онкологию. Нет конкретного списка продуктов, который можно объявить и запретить, чтобы снизить заболеваемость. Для некоторых людей достаточно только плохой экологии в городе, а другие живут в том же населённом пункте, курят по две пачки в день, едят шоколад с чипсами и запивают газировкой, не занимаются спортом — и при этом никакого рака у них нет.
Рак непредсказуем.
Миф 3. Во фруктах и овощах никаких канцерогенов нет, только польза
В растительной пище действительно много полезных микроэлементов и антиоксидантов, которые защищают наш организм от образования свободных радикалов.
Но, по данным ВОЗ, в список канцерогенов попали и растения. Потенциальными канцерогенами считаются кокосовое масло и алоэ, поэтому, нанося на своё тело эти продукты до или после загара или потребляя их в пищу, нужно соблюдать меру.
Ещё один канцероген — афлатоксин. Он вырабатывается грибком плесени в мешках с зерном и орехами, а ещё в арахисовом масле.
Во всех овощах и фруктах есть нитраты, даже если растения не были ничем обработаны и почву никто не удобрял. Нитраты растения получают из почвы, а в организме человека они превращаются в нитриты, которые преобразуются в канцерогены нитрозамины. В натуральных овощах и фруктах, как отмечает фитотерапевт Ольга Галицкова, нитратов немного, а вот в тех продуктах, которые выращивались с помощью азотистых удобрений, их концентрация может быть опасной.
Пестициды, которые попадают в растения при обработке почвы от сорняков и ускоряют созревание, тоже являются канцерогенами и могут спровоцировать развитие лейкемии или рака мозга.
Миф 4. В колбасе очень много канцерогенов
Учёные доказали, что потребление мяса в больших количествах может провоцировать колоректальный рак. Но, по данным ВОЗ, если съедать не больше 70 граммов мяса или колбас в день — это не опасно.
— Важно понимать, какое мясо вы едите. Если это колбаса, она должна быть выполнена по всем нормам ГОСТа, так вы можете быть уверены в натуральности продукта. Если выбираете мясо, лучше покупать его у проверенных производителей и готовить не на растительном масле и сковороде, а в духовке или на пару, — говорит технолог пищевого производства Иван Рыжков.
Миф 5. Если разогревать еду в микроволновой печи, в ней появятся канцерогены
Микроволновая печь не меняет молекулярную или химическую структуру продуктов. На структуру ДНК микроволновое излучение также не влияет.
Ни одно научное исследование не доказывает абсолютное влияние канцерогенов на появление рака в организме. Они могут быть одной из причин. Поэтому, чтобы снизить риск возникновения злокачественных новообразований, нужно чаще бывать на свежем воздухе, подальше от промышленных предприятий, отказаться от вредных привычек и правильно питаться. Питание при этом должно быть сбалансированным, и его необходимо совмещать с занятиями спортом.
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