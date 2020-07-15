Врач объяснил, чем опасно применение вакцины до конца всех испытаний

Учитывая серьёзную опасность, которую представляет коронавирус, спешка разработчиков вполне оправданна, однако победить в борьбе с инфекцией сможет только правильный и эффективный препарат. Поэтому его разработка в большинстве лабораторий проводится с соблюдением всех существующих правил. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.

По его словам, в настоящее время разработка вакцины подразумевает три этапа. На первом она проверяется на небольшой группе здоровых добровольцев для получения первичных результатов по поводу безопасности. На втором число испытуемых идёт уже на сотни, с их участием изучается реактогенность и дозировка препарата, а на третьем препарат применяется к десяткам тысяч людей.

— Принятое в современной науке строгое соблюдение всех фаз, возможно, необязательно. Но тем не менее большинство западных фармакологических компаний и научных институтов всё-таки проводят три фазы. Иногда проводятся параллельно, не ждут результатов предыдущей фазы и переходят к следующей, — сказал он.

По его словам, всем разработчикам вакцины сейчас приходится в некоторой степени рисковать, поскольку именно правильно подобранная вакцина может стать ключом к победе над коронавирусом. Беркун отмечает, что в настоящий момент разработкой занимаются сотни лабораторий. Порядка 140 из них находятся на доклинической фазе и проводят опыты с животными, лишь около 20 перешли к клинической фазе и проводят испытания на людях.