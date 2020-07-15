Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2020, 06:14
4476

Россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку

Автор инициативы уверен, что это может повысить общественный контроль за правонарушениями.

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением установить выплаты россиянам, которые нашли на прилавках магазинов просроченные продукты. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма.

Ешь просрочку. Магазины подарят продукты с истекающим сроком годности
Ешь просрочку. Магазины подарят продукты с истекающим сроком годности

Парламентарий напомнил, что за подобные нарушения магазины получают штраф от 20 до 30 тысяч рублей. При этом нашедшему просроченный продукт для получения моральной компенсации необходимо обращаться в суд. Это, по мнению депутата, показывает лишь то, что граждане в подобных ситуациях могут рассчитывать на символические выплаты.

Специалист рассказал, что делать с "просрочкой" при доставке еды
Специалист рассказал, что делать с "просрочкой" при доставке еды

Власов же предлагает, чтобы при обращении в соответствующие органы человек мог рассчитывать на половину суммы штрафа, который будет наложен на магазин, торгующий некачественными товарами. Автор инициативы уверен, что это может повысить общественный контроль за правонарушениями.

BannerImage

Фото © Pixabay

Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar