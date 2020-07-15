Россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку

Автор инициативы уверен, что это может повысить общественный контроль за правонарушениями.

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением установить выплаты россиянам, которые нашли на прилавках магазинов просроченные продукты. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма.

Парламентарий напомнил, что за подобные нарушения магазины получают штраф от 20 до 30 тысяч рублей. При этом нашедшему просроченный продукт для получения моральной компенсации необходимо обращаться в суд. Это, по мнению депутата, показывает лишь то, что граждане в подобных ситуациях могут рассчитывать на символические выплаты.