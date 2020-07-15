Учёные рассказали о численности населения в мире к 2100 году

Исследователи дали свой прогноз, сколько человек будет проживать на нашей планете к 2100 году. Об этом пишет Lancet.

Как утверждают учёные, пик роста численности населения должен произойти в 2064 году и достигнуть 9,7 миллиарда человек. Однако к 2100 году число жителей Земли снизится до 8,8 миллиарда. Уточняется, что эта цифра на два миллиарда меньше, чем прогнозы специалистов из ООН.

По мнению экспертов, к этому времени произойдёт снижение рождаемости, которое будет связано с повсеместной доступностью средств контрацепции, а также с ростом уровня образования женщин.

По прогнозам исследователей, наибольшее число жителей через 80 лет будет зафиксировано в Индии, Нигерии, Китае, США и Пакистане.

Учёные также утверждают, что в более чем 20 странах к 2100 году население сократится более чем вполовину. В частности, в данный список вошли Япония, Таиланд, Испания и Италия. А в КНР численность жителей страны сократится на 48%.