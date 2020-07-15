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В Вологодской области горит здание сельской школы

В учреждении обучалось 30 человек с первого по девятый класс.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Вологодской области

В селе Шебеньгский Погост Вологодской области горит здание местной школы. По данным регионального главка МЧС РФ, площадь возгорания составила 750 кв. м.

Фото © ГУ МЧС РФ по Вологодской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 3:37. Горение наблюдалось в столовой, а спустя некоторое время огонь перекинулся на основное здание школы.

Фото © ГУ МЧС РФ по Вологодской области

В учреждении обучалось 30 человек с первого по девятый класс. В тушении принимает участие 21 человек и 12 единиц техники.

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