В Вологодской области горит здание сельской школы

В селе Шебеньгский Погост Вологодской области горит здание местной школы. По данным регионального главка МЧС РФ, площадь возгорания составила 750 кв. м.

Фото © ГУ МЧС РФ по Вологодской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 3:37. Горение наблюдалось в столовой, а спустя некоторое время огонь перекинулся на основное здание школы.

Фото © ГУ МЧС РФ по Вологодской области