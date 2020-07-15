В Вологодской области горит здание сельской школы

В селе Шебеньгский Погост Вологодской области горит здание местной школы. По данным регионального главка МЧС РФ, площадь возгорания составила 750 кв. м.
Фото © ГУ МЧС РФ по Вологодской области
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 3:37. Горение наблюдалось в столовой, а спустя некоторое время огонь перекинулся на основное здание школы.
Фото © ГУ МЧС РФ по Вологодской области
В учреждении обучалось 30 человек с первого по девятый класс. В тушении принимает участие 21 человек и 12 единиц техники.