Племянница Трампа посоветовала дяде уйти в отставку из-за "проблем с головой"

Условия, в которых воспитывался президент США Дональд Трамп лишили его способности сопереживать другим людям, а сам он страдает от множества комплексов, которые зачастую мешают ему адекватно руководить государством и поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила племянница главы государства Мэри Трамп, передаёт ABC.

– Патологии Дональда настолько сложны, а его поведение настолько необъяснимо, что для постановки точного и всеобъемлющего диагноза потребовалось бы прохождение полного перечня психологических и невропсихологических тестов, на что он никогда не согласится, – сказала она.

В своей книге "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" она утверждает, что американский лидер воспитывался под влиянием своего отца Фреда, который хоть и имел "человеческие чувства", всё-равно публично унижал своего старшего сына Фредди, в котором разочаровался.

По её словам, Дональд Трамп с подачи отца был лишён каких бы то ни было принципов и всегда искал способы приспособиться под любые обстоятельства. А когда его старший брат попал в больницу и был при смерти, он решил не навещать его, а вместо этого пошёл в кино. В эту же ночь его брат скончался

– Ему всегда мало, и это не просто обычная самовлюблённость. Его самолюбие очень хрупкое и его постоянно надо чем-то подкреплять, потому что в душе он знает, что не является тем, кем хочет казаться, – уверена Мэри.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что бы она сказала своему высокопоставленному родственнику во время следующей встречи, она ответила "В отставку!". По её мнению, Трамп не способен руководить страной, более того, ему "опасно" позволять это делать.