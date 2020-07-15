Племянница Трампа посоветовала дяде уйти в отставку из-за "проблем с головой"

Условия, в которых воспитывался президент США Дональд Трамп лишили его способности сопереживать другим людям, а сам он страдает от множества комплексов, которые зачастую мешают ему адекватно руководить государством и поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила племянница главы государства Мэри Трамп, передаёт ABC.
– Патологии Дональда настолько сложны, а его поведение настолько необъяснимо, что для постановки точного и всеобъемлющего диагноза потребовалось бы прохождение полного перечня психологических и невропсихологических тестов, на что он никогда не согласится, – сказала она.
В своей книге "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" она утверждает, что американский лидер воспитывался под влиянием своего отца Фреда, который хоть и имел "человеческие чувства", всё-равно публично унижал своего старшего сына Фредди, в котором разочаровался.
По её словам, Дональд Трамп с подачи отца был лишён каких бы то ни было принципов и всегда искал способы приспособиться под любые обстоятельства. А когда его старший брат попал в больницу и был при смерти, он решил не навещать его, а вместо этого пошёл в кино. В эту же ночь его брат скончался
– Ему всегда мало, и это не просто обычная самовлюблённость. Его самолюбие очень хрупкое и его постоянно надо чем-то подкреплять, потому что в душе он знает, что не является тем, кем хочет казаться, – уверена Мэри.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что бы она сказала своему высокопоставленному родственнику во время следующей встречи, она ответила "В отставку!". По её мнению, Трамп не способен руководить страной, более того, ему "опасно" позволять это делать.
Ранее Лайф сообщал, что Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга.