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В Роспотребнадзоре заявили, что антитела к CoViD-19 передаются через грудное молоко

Впрочем, этой защиты может не хватить до конца для защиты организма малыша.

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Фото © Shutterstock

Антитела к коронавирусной инфекции, которые могут быть у кормящей матери, могут передаваться через грудное молоко. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что попадание в организм ребёнка иммуноглобулинов матери, способных защитить организм малыша от вирусов, является одним из главных преимуществ грудного вскармливания. При этом содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки у маленьких детей за счёт меньшей кислотности и количества ферментов является менее агрессивным.

Если у мамы есть иммунитет, то она передаёт его ребёнку. Однако этой защиты далеко не всегда хватает, особенно если в помещении находятся кашляющие и чихающие больные, — добавила Руженцова.

По словам специалиста, в период пандемии лучше не брать ребёнка с собой в торговые центры, кафе и другие места, где возможно скопление людей.

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