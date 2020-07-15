В Роспотребнадзоре заявили, что антитела к CoViD-19 передаются через грудное молоко

Антитела к коронавирусной инфекции, которые могут быть у кормящей матери, могут передаваться через грудное молоко. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что попадание в организм ребёнка иммуноглобулинов матери, способных защитить организм малыша от вирусов, является одним из главных преимуществ грудного вскармливания. При этом содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки у маленьких детей за счёт меньшей кислотности и количества ферментов является менее агрессивным.

— Если у мамы есть иммунитет, то она передаёт его ребёнку. Однако этой защиты далеко не всегда хватает, особенно если в помещении находятся кашляющие и чихающие больные, — добавила Руженцова.