Южная Корея оштрафовала TikTok за сбор данных о несовершеннолетних

Правительство Южной Кореи наложило штраф на китайского оператора приложения TikTok за сбор данных о несовершеннолетних. Об этом сообщила комиссия по телекоммуникациям республики, передаёт южнокорейское агентство Yonhap.

– TikTok Pte Ltd. оштрафован на 186 миллионов вон (около 155 тысяч долларов США — Прим. Лайфа) за неправильное обращение с пользовательскими данными на фоне растущих глобальных проблем конфиденциальности социальных сетей, – говорится в сообщении.

По данным регулятора, популярное среди подростков приложение нарушило национальные законы о телекоммуникациях и собирало данные о детях в возрасте до 14 лет без согласия их родителей.

Помимо этого, администрация TikTok не уведомила пользователей о передаче личных данных за границу, хотя информация о южнокорейских пользователях хранилась на серверах, которые расположены в Сингапуре и США.

Отмечается, что расследование против компании велось с октября 2019 года. Оно было начато после того, как Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков сервиса TikTok на 5,7 миллиона долларов за распространение данных детей.