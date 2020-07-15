Южная Корея оштрафовала TikTok за сбор данных о несовершеннолетних

Правительство Южной Кореи наложило штраф на китайского оператора приложения TikTok за сбор данных о несовершеннолетних. Об этом сообщила комиссия по телекоммуникациям республики, передаёт южнокорейское агентство Yonhap.
– TikTok Pte Ltd. оштрафован на 186 миллионов вон (около 155 тысяч долларов США — Прим. Лайфа) за неправильное обращение с пользовательскими данными на фоне растущих глобальных проблем конфиденциальности социальных сетей, – говорится в сообщении.
По данным регулятора, популярное среди подростков приложение нарушило национальные законы о телекоммуникациях и собирало данные о детях в возрасте до 14 лет без согласия их родителей.
Помимо этого, администрация TikTok не уведомила пользователей о передаче личных данных за границу, хотя информация о южнокорейских пользователях хранилась на серверах, которые расположены в Сингапуре и США.
Отмечается, что расследование против компании велось с октября 2019 года. Оно было начато после того, как Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков сервиса TikTok на 5,7 миллиона долларов за распространение данных детей.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил возможность полного запрета TikTok на территории страны. К настоящему моменту приложением уже запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.