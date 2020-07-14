Ампутация TikTok. США и Индия придумали новой способ “экономической кастрации” Китая

Целый ряд стран ополчился против TikTok. Восходящую звезду на сцене соцсетей хотят подбить в США, Австралии и Индии. Также распоряжения об удалении сервиса с личных телефонов поступило сотрудникам Amazon. Разбираемся, действительно ли TikTok передаёт каждый бит информации о пользователях Компартии КНР, или это всего лишь выдумки?

Почему соцсеть хотят запретить в США?

Судя по всему, это новый виток торговой войны США и Китая. Не сумев задушить Huawei, Дональд Трамп принялся гнать из страны TikTok. Почему именно этот сервис, а не, например, рейтинговое приложение для геев Grindr (которое, к слову, тоже является китайской разработкой)? Потому что TikTok — самая видная и большая цель, удар по которой китайцы почувствуют.

США для соцсети — один из самых больших рынков. В этом регионе у TikTok, по разным данным, от 45 до 65 млн активных пользователей. На фоне пандемии и последующей самоизоляции музыкальный сервис стал самым скачиваемым мобильным приложением на территории северной части Нового Света. По прогнозам аналитиков ByteDance, разработчики сервиса только в США к концу года могут заработать около $500 млн. Америка — второй рынок для приложения после Индии.

Предлог у Белого дома, как в случае с Huawei, так и в случае с TikTok, один и тот же — угроза национальной безопасности. Причём изящных трактовок в этот раз политики не придумывают. Из их уст звучат максимально пропагандистские лозунги. Главный дипломат Вашингтона Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News сказал , что американцам стоит загружать китайское приложение "только при условии, если они хотят, чтобы их персональные данные оказались в руках Коммунистической партии Китая".

Что любопытно, никаких доказательств партнёрства с китайским правительством, даже секретных, как в случае и с Huawei, у Белого дома нет. Политики только предполагают, что власти КНР могут надавить на разработчиков TikTok и заставить сотрудничать. Представители соцсети при этом чуть ли не крутят пальцем у виска. Потому что, во-первых, за пределами Китая сервис развивается независимо от ByteDance. Во-вторых, все центры обработки данных приложения находятся за пределами КНР. Что якобы автоматически делает их недосягаемыми для законов Китая. В-третьих, данные американских пользователей хранятся в Америке же. Единственный их бекап находится на сервере в Сингапуре.

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Впрочем, если опираться на слова самого Трампа, то нависшая над TikTok угроза бана действительно имеет мало чего общего с национальной безопасностью. — Это большой бизнес. Посмотрите, что стало с Китаем из-за коронавируса. Посмотрите, что он сделал с этой страной и со всем миром, — сказал президент США, отвечая на вопросы о судьбе китайского сервиса после заявления Помпео. Также он добавил, что блокировка TikTok является одним из немногих способов отомстить Китаю за пандемию коронавируса.

К слову, о "немногих способах". Майк Помпео изначально говорил, что сейчас под прицелом находятся вообще все китайские сервисы. Просто TikTok является одним из наиболее вероятных претендентов на попадание.

Мегакорпорации одобрительно кивают

В конце концов, поводом для США может послужить поддержка отечественных IT-гигантов вроде "Фейсбука". Напомним, в конце 2018 г. Марк Цукерберг пытался запустить собственный аналог TikTok под названием Lasso. Но китайский сервис растоптал его, даже не заметив, — 10 июля 2020 г. Lasso официально прекратил своё существование.

В целом TikTok наступает на хвост уже и "Инстаграму". Не считая КНР (там TikTok заменяем Douyin), в китайской соцсети зарегистрировано более одного миллиарда пользователей. Из них более 800 млн являются ежемесячно активными. Для сравнения: Instagram к отметке в 800 млн активных пользователей шёл семь лет. TikTok справился за три года, если учитывать в таймлайне musical.ly.

В общем, можно предположить, что Марк Цукерберг занервничал, увидев в зеркале заднего вида TikTok. И некоторые его выступления можно интерпретировать как доказательство нашему предположению. Например, выступая в конце 2019 г. в Джорджтаунском университете, основатель "Фейсбука" довольно резко высказался в адрес TikTok. Он жёстко раскритиковал китайский сервис за цензуру, которой в "Фейсбуке", разумеется, нету (на самом деле есть).

Кроме "Фейсбука" охоту на TikTok, судя по всему, поддерживает и Amazon. В прошлую пятницу сотрудникам компании самого богатого человека в мире поручили удалить китайское приложение со всех устройств, которые используются для доступа к корпоративной почте. Спустя сутки, впрочем, менеджмент Amazon пришёл в себя и в официальном пресс-релизе заявил, что рассылка с требованием удалить TikTok была сделана по ошибке.

А что в Индии и Австралии?

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В Индии TikTok уже под запретом с начала июля. А вместе с ним и ещё несколько десятков китайских сервисов. Причина снова политическая. Фактически приложения из Поднебесной подверглись репрессии из-за недавней стычки военных КНР и Индии. Формально — снова угроза безопасности.

Приложение стало рычагом давления на власти Китая. Что логично, поскольку, напомним, Индия является для детища ByteDance самым крупным и денежным рынком. По прогнозам аналитиков, до конца года разработчики TikTok могут недосчитаться $6 млрд из-за бана в Индии.

Освещая эти события, западная пресса неохотно пишет, что наравне с выдавливанием со своей территории китайских стартапов Индия охотно принимает инвестиции от американских компаний. Например, Amazon планирует войти на $2 млрд в местного оператора связи Bharti Airtel. А Facebook намылился инвестировать почти $6 млрд в местного телеком-гиганта Reliance Jio. Вместе они планируют запустить в Индии Jio, местный аналог WeChat.

Любопытно и то, что индийское подразделение "Инстаграма" активировало в соцсети функцию Reels, которая по факту является клоном TikTok. Случилось это спустя всего одну неделю после бана китайского сервиса в Индии. Совпадение?

В общем, у многих наблюдателей складывается впечатление, что Индия не просто так резко отвернулась от КНР и вдруг заулыбалась Штатам. Возможно, Америка просто увидела в Индии вторую фабрику мира, от статуса которой теперь отбрыкивается Поднебесная.

Домысел этот косвенно подтверждают слова каждой из сторон. Индия, например, уверена, что готова стать лидером по производству электроники и, в частности, полупроводников. США же в лице опять же Помпео говорят об инвестициях на триллионы долларов, "которые ждут своего часа в Индо-Тихоокеанском регионе".

Что до Австралии, то там, кажется, действуют по лекалам Америки. В стране кенгуру, как и в США, уже запретили TikTok для представителей силовых ведомств. А прямо сейчас идёт подготовка к расследованию, которое решит судьбу сервиса для остальных австралийцев.

А TikTok правда ворует данные?

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Информации о том, что соцсеть по указке товарища Си Цзиньпина архивирует терабайты данных и транслирует их на компьютер генсека Компартии КНР, как мы уже писали, нет. В то же время, как говорится, нет дыма без огня. TikTok на самом деле собирает очень много пользовательской информации, что не может не настораживать.

Во-первых, как выяснилось совсем недавно, китайское приложение в числе десятков других копирует информацию из буфера обмена на iOS. С чем, впрочем, разработчики уже пообещали разобраться. Во-вторых, TikTok непременно интересуется всеми приложениями, установленными на смартфоне пользователя. И даже фиксирует удаление других утилит. В-третьих, соцсети обязательно нужно знать всё о комплектующих смартфона: от разрешения экрана до модели процессора. В-четвёртых, сервис подсасывает доступную информацию даже о точках доступа: роутерах, модемах и т.д. В-пятых, за перемещениями пользователей TikTok через GPS тоже следит.

Вишенкой на торте в этом списке является то, что сбор данных действительно активируется и деактивируется удалённо. Впрочем, мы всё ещё сомневаемся, что нужная кнопка спрятана под столом у Си Цзиньпина.

А что TikTok?

ByteDance при этом не собирается складывать оружие и сдаваться без боя. Повторимся, компания уже заверила США в том, что все данные остаются там же — в США. А теперь TikTok обещает причесать приложение и урегулировать вопрос хранения информации в Индии.

После нескольких выпадов в свой адрес со стороны политической элиты США TikTok принялся наращивать там силы. За счёт армии лоббистов, юристов и прочих специалистов, которые могут помочь ByteDance отстоять свои права.

TikTok всеми силами старается уйти от ассоциации с Правительством КНР. Причём даже самыми радикальными способами. По слухам, ByteDance планирует ликвидировать головной офис в Пекине и воссоздать его заново где-нибудь подальше от КНР.

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США в отношении китайского сервиса, на наш взгляд, действует крайне лицемерно. Все мы знаем и год от года продолжаем узнавать всё больше о том, что и американские интернет-компании тоже шпионят. Нет в мире мощнее информационных пылесосов, чем Facebook и Google. Сервисы этих компаний не упускают из виду ни один байт информации о пользователях, которую потом продают рекламодателем. А может, и отправляют в Белый дом.