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За сутки в России выявили 6422 новых случая коронавируса

В Москве зарегистрировано ещё 628 случаев.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За сутки в России выявили ещё 6422 случая коронавируса, у 26,6% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 746 369 случаев во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости — Москва (+628 случаев за последние сутки), Петербург (+264), Свердловская область (+263), ХМАО (+251), Алтайский край (+246). Ситуация в других регионах выглядит так:

Фото © "Стопкоронавирус.рф"

За сутки умерло 156 пациентов (11 770 летальных исходов за всё время). Также за сутки выздоровело 10 424 человека (523 249 — за весь период).

Напомним, в России продолжаются испытания вакцины от коронавируса. Сегодня выписали первую группу добровольцев, которым вкололи препарат. Они перенесли тестирование хорошо. О первых итогах рассказали организаторы испытаний.

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