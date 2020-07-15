За сутки в России выявили 6422 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6422 случая коронавируса, у 26,6% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 746 369 случаев во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости — Москва (+628 случаев за последние сутки), Петербург (+264), Свердловская область (+263), ХМАО (+251), Алтайский край (+246). Ситуация в других регионах выглядит так:

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За сутки умерло 156 пациентов (11 770 летальных исходов за всё время). Также за сутки выздоровело 10 424 человека (523 249 — за весь период).