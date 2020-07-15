На IT-директора Почты России завели уголовное дело

Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в отношении заместителя генерального директора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РБК.



По словам собеседника телеканала, компания взаимодействует с представителями правоохранительных органов в расследовании всех обстоятельств произошедшего.

По данным портала TAdviser, топ-менеджера заподозрили в картельном сговоре. Официально эта информация не подтверждена.