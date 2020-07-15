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На IT-директора Почты России завели уголовное дело

По некоторым данным, Емельченкова заподозрили в картельном сговоре.

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Сергей Емельченков. Фото © АО "Почта России"

Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в отношении заместителя генерального директора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РБК.

По словам собеседника телеканала, компания взаимодействует с представителями правоохранительных органов в расследовании всех обстоятельств произошедшего.

По данным портала TAdviser, топ-менеджера заподозрили в картельном сговоре. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее Лайф писал, что Федеральная антимонопольная служба уличила в картельном сговоре производителей гречки. Инспекторы ведомства без предупреждения наведались в 11 компаний.

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