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Московские загсы вернулись к обычному режиму работы

Жители, подавшие заявление через портал госуслуг, будут приняты в приоритетном порядке.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве загсы вернулись к работе в обычном режиме без предварительной записи. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте мэра города.

Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы. Теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи, — отметила Ракова.

Отмечается, что граждане, подавшие заявление через портал госуслуг или записавшиеся ранее на приём в отдел ЗАГС, будут приняты в приоритетном порядке.

Напомним, с 13 июля Москва перешла на следующий этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. С 13 июля свою работу возобновили образовательные учреждения, секции и кружки, культурные центры и досуговые организации. А с 1 августа в столице откроются кинотеатры, театры и концертные залы, в которых не более трёх тысяч мест.

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