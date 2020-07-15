Московские загсы вернулись к обычному режиму работы

В Москве загсы вернулись к работе в обычном режиме без предварительной записи. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте мэра города.

— Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы. Теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи, — отметила Ракова.

Отмечается, что граждане, подавшие заявление через портал госуслуг или записавшиеся ранее на приём в отдел ЗАГС, будут приняты в приоритетном порядке.