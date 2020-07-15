Московские загсы вернулись к обычному режиму работы

В Москве загсы вернулись к работе в обычном режиме без предварительной записи. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте мэра города.
— Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы. Теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи, — отметила Ракова.
Отмечается, что граждане, подавшие заявление через портал госуслуг или записавшиеся ранее на приём в отдел ЗАГС, будут приняты в приоритетном порядке.
Напомним, с 13 июля Москва перешла на следующий этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. С 13 июля свою работу возобновили образовательные учреждения, секции и кружки, культурные центры и досуговые организации. А с 1 августа в столице откроются кинотеатры, театры и концертные залы, в которых не более трёх тысяч мест.