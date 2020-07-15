Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Памятник правителю русских владений на Аляске уберут из центрального парка Ситки

Статую перенесут в музей, где она будет представлена в "историческом контексте".

182
Post cover

Памятник Александру Баранову. Фото © Flickr / Jasperdo

Совет города Ситка американского штата Аляска одобрил резолюцию по переносу статуи первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова из центрального парка в музей. Трансляция заседания велась на сайте совета.

В принятом документе предлагается в ближайшее время перенести памятник в музей, где он будет представлен в "историческом контексте". За инициативу выступило шесть членов совета, а против высказалась лишь одна его представительница.

Резолюцию подготовили два члена совета. Согласно документу, Ситка находится в землях, где ранее были поселения представителей коренного населения этого региона Аляски — тлинкитов. Авторы отмечают, что Баранов "осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов".

Напомним, группа жителей города Ситка предложила убрать статую Баранова, установленную в 1989 году, для чего была создана петиция. В Кремле, в свою очередь, отметили, что такие инициативы идут из-за внутреннего неспокойствия в стране.

Выбор редакции

Loading...