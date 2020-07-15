Памятник правителю русских владений на Аляске уберут из центрального парка Ситки

Совет города Ситка американского штата Аляска одобрил резолюцию по переносу статуи первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова из центрального парка в музей. Трансляция заседания велась на сайте совета.

В принятом документе предлагается в ближайшее время перенести памятник в музей, где он будет представлен в "историческом контексте". За инициативу выступило шесть членов совета, а против высказалась лишь одна его представительница.

Резолюцию подготовили два члена совета. Согласно документу, Ситка находится в землях, где ранее были поселения представителей коренного населения этого региона Аляски — тлинкитов. Авторы отмечают, что Баранов "осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов".