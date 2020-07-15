В Томской области задержали главу "Свидетелей Иеговы" — видео

В Томской области задержали предполагаемого руководителя организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

— Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — уточнили в ведомстве.

Мужчина вместе со сторонниками сформировал запрещённое объединение в городе Северске в июле 2017 года, при этом злоумышленники знали о том, что организация запрещена на территории РФ. Преступную деятельность они продолжали осуществлять тайно: проводили закрытые конспиративные собрания, распространяли экстремистскую литературу и вербовали других граждан.

В отношении проповедовавшего учение и вовлекавшего в закрытое общество новых членов возбудили дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Следователи продолжают собирать доказательства и информацию о ячейке запрещённого объединения.