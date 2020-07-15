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Лайф публикует видео момента взрыва в жилом доме в Петербурге

В результате случившегося тяжело пострадала женщина.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент происшествия в жилом доме на юге Санкт-Петербурга. На записи видно, как на первом этаже здания произошёл взрыв, после чего начался пожар.

В результате огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Инцидент произошёл в квартире на первом этаже, из здания были эвакуированы жильцы.

По данным Лайфа, при пожаре пострадала женщина, её состояние врачи оценили как тяжёлое. Возгорание уже локализовали спасатели.

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