Лайф публикует видео момента взрыва в жилом доме в Петербурге

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В распоряжении Лайфа оказались кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент происшествия в жилом доме на юге Санкт-Петербурга. На записи видно, как на первом этаже здания произошёл взрыв, после чего начался пожар.

В результате огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Инцидент произошёл в квартире на первом этаже, из здания были эвакуированы жильцы.