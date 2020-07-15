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В МЧС уточнили информацию о пожаре в доме в Петербурге

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Спасатели локализовали возгорание в пятиэтажном жилом доме на юге Петербурга. Как уточнили представители городского ГУ МЧС России, пожар произошёл в квартире на первом этаже.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 37 человек личного состава и девять единиц техники.

По данным Лайфа, при пожаре пострадала женщина, её состояние врачи оценили как тяжёлое. Ранее сообщалось, что пожар последовал за взрывом. Как уточняет ТАСС, эта информация не подтвердилась. Очевидцы писали в соцсетях, что инцидент произошёл в пристройке, расположенной у дома, — в помещении кулинарной школы.

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