Китай введёт ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай введёт ответные санкции в отношении физических и юридических лиц США после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "Об автономии Гонконга". Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин решительно выступает против последних действий США, и призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Китая.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон "Об автономии Гонконга", согласно которому против КНР вводятся санкции из-за вмешательства Китая в дела Гонконга. Данный закон предполагает введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.