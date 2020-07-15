Китай введёт ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай введёт ответные санкции в отношении физических и юридических лиц США после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "Об автономии Гонконга". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин решительно выступает против последних действий США, и призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Китая.