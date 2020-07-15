Прорыли подкоп. Детёныши сурков попытались сбежать из Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в апреле на свет появились пятеро сурчат. За лето малыши окрепнут и к сентябрю практически достигнут размеров взрослых особей, сообщили Лайфу в отделе внешних коммуникаций зоосада.

Как уточнили в пресс-службе, млекопитающие чувствуют себя прекрасно и исследуют подземные лабиринты вольера.

— Один раз они даже попытались сбежать, прорыв подкоп под ограждением. Но сотрудники вовремя их остановили, — рассказал представитель зоопарка Анатолий Жемчугов.

Фото © Отдел внешних коммуникаций Московского зоопарка / Александр Сашин

Сейчас сурчата уже несильно зависят от своей мамы. Они самостоятельно гуляют и питаются взрослой пищей исключительно растительного происхождения — овощами, травами, иногда орехами.

Как отметили в пресс-службе, вольер сурков сверху представляет собой ровную степную поверхность. Внутри же — сложная система нор и мест для спячки.

— У животных есть "казённые дома", которые состоят из центрального колодца глубиной три метра, в него с разных сторон тянутся шестиметровые трубы-коридоры. Кроме того, сурки сами выкапывают норы, — добавил представитель зоопарка.