Учёные рассказали, чем современные подростки отличаются от советских

Российские учёные с помощью масштабного исторического сравнения психологических характеристик смогли выяснить, чем отличаются современные подростки от своих сверстников, но 1989 года. Как утверждают авторы, результаты помогут лучше понять молодое поколение. Исследование Психологического института Российской академии образования имеется в распоряжении РИА "Новости".

В первую очередь учёные отмечают, что отдельной теории "X, Y, Z" поколений не существует. Эти характеристики скорее описывают людей, живущих в современной технологической среде, а такая классификация берёт за основу не эмоции, ценности и, например, самооценку, а навыки и умения. На сегодняшний день люди совершенно разного возраста приобретают одинаковые привычки, связанные с технологическими достижениями.

Именно поэтому, чтобы узнать точные отличия, исследователи проанализировали два поколения российских подростков: детей и их родителей с разницей в 30 лет.

Отмечается, что современные молодые люди стали более амбициозными, рассчитывают на достижение более высоких целей и сильнее уважают себя. Также подростки, принявшие участие в исследовании в 2019 году, имеют более высокую познавательную активность и больше стремятся к знаниям, но необязательно из школьного курса.

По словам учёных, самая большая разница между современными и советскими детьми заключается в параметре ответственности. Сегодня подростки предпочитают перекладывать её на других. Отмечается, что это свидетельствует не только о неготовности к принятию важных решений, но и о том, что современное общество не требует их от подростков, ограждая от самостоятельности.

Кроме того, за 30 лет серьёзно выросла мотивация личных желаний. Современные подростки также предпочитают жить сегодняшним днём и дорожат текущей жизнью.

В исследовании приняли участие подростки из Москвы и её окрестностей в возрасте 15–16 лет 1974 и 2004 года рождения, а опросы проводились с разницей в 30 лет: в 1989 и 2019 годах. Для сопоставления данных использовались одни и те же методики или их аналоги.