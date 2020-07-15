Конор Макгрегор похвастался подарком на день рождения за $620 тысяч — видео

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получил в подарок на свой день рождения часы Jacob & Co стоимостью 620 тысяч долларов. Спортсмен уже успел похвастаться презентом в "Инстаграме" .

В линейке производителя модель получила название Astronomia Casino. Под куполом сапфирового стекла располагается мини-рулетка, яркие деления контрастно выделяются за счёт эмали. Интересно отметить, что рулетка запускается: для этого нужно нажать на кнопку, когда часы остановятся на отметке "восемь". Астрономическим атрибутом на циферблате является вращающаяся земная сфера, покрытая голубым лаком. Вместе с ней 30-секундный оборот совершает бриллиант весом в один карат. Корпус часов сделан из розового золота.