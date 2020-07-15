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Добровольцы рассказали, сколько им заплатили за испытание вакцины от коронавируса

Испытуемые также поделились планами на ближайшее время.

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Фото © Shutterstock

Добровольцы, которые участвовали в испытаниях российской вакцины от коронавируса, рассказали, что после введения препарата несколько дней ощущали лёгкую головную боль и небольшую температуру, причём этот показатель у всех разнится.

Так, у испытуемой Анны Уткиной в течение двух дней температура держалась на уровне 38 градусов. 37-летняя женщина отмечает, что стать участницей исследования решила потому, что увидела масштабы бедствия, вызванного болезнью. Она рассказала, что не в первый раз становится добровольцем в клинических испытаниях. Вознаграждение Анны за участие составило 100 тысяч рублей.

Без температуры и с лёгкой головной болью испытание вакцины перенесла 40-летняя Наталья Агеева. Женщина отметила, что у неё не было никаких подобных симптомов, а на работе на время исследования ей дали хороший оплачиваемый отпуск. По словам Натальи, её семья не очень позитивно восприняла новость об участии женщины в испытаниях вакцины. Стать добровольцем она так же решила, видя ситуацию с коронавирусом в мире и стране.

Ещё один участник испытаний — 23-летний Георгий Смирнов — поделился, что в день введения препарата, ближе к вечеру, у него начала болеть голова, а на следующий день поднялась температура до 37,5 градуса, однако больше никаких проблем с самочувствием не было. Молодой человек отметил, что работает в общепите, поэтому была высока вероятность заразиться CoViD-19. При этом Георгий переживал больше за маму, боясь, что может принести вирус в дом.

Мужчина рассказал, что очень хочет прогуляться по Москве и сильно соскучился по друзьям.

Напомним, завершились испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

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