Заключённым вернули свидания, запрещённые из-за пандемии

В учреждениях уголовно-исполнительной системы возобновлено предоставление осуждённым свиданий с родственниками, которые временно запрещались из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.

— Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди с родственниками, например, в следственных изоляторах УФСИН России по Москве, определяется предварительной электронной записью, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы действуют профилактические меры при приёме передач. Они осуществляются с соблюдением временного интервала минимум в 30 минут, помещения оборудованы бактерицидными облучателями, а также все сотрудники используют средства индивидуальной защиты.