"Коронавирусное" граффити Бэнкси в лондонском метро стёрли

Оператор транспортной системы лондонского метро стёр "коронавирусное" граффити британского стрит-арт художника Бэнкси, призвав автора "творить в подходящем месте". Cоответствующее заявление распространила компания Transport for London (TfL).

Представитель организации отметил, что попытка привлечь внимание общества к защитным средствам заслуживает похвалы, однако в подземке действуют строгие правила в отношении любых граффити.

— В этом частном случае работа была удалена несколько дней назад в соответствии с нашей строгой политикой по недопущению граффити. Мы хотели бы предложить Бэнкси возможность сделать новую версию своего послания нашим клиентам в подходящем для этого месте, — приводит его слова The Independent.