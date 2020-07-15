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"Коронавирусное" граффити Бэнкси в лондонском метро стёрли

Как оказалось, в подземке картины уличных художников запрещены, и даже для знаменитости делать исключение не стали.

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Оператор транспортной системы лондонского метро стёр "коронавирусное" граффити британского стрит-арт художника Бэнкси, призвав автора "творить в подходящем месте". Cоответствующее заявление распространила компания Transport for London (TfL).

Представитель организации отметил, что попытка привлечь внимание общества к защитным средствам заслуживает похвалы, однако в подземке действуют строгие правила в отношении любых граффити.

В этом частном случае работа была удалена несколько дней назад в соответствии с нашей строгой политикой по недопущению граффити. Мы хотели бы предложить Бэнкси возможность сделать новую версию своего послания нашим клиентам в подходящем для этого месте, — приводит его слова The Independent.

Стоит отметить, что стёртое граффити далеко не первая работа Бэнкси, посвящённая пандемии CoViD-19 и вызванной ею самоизоляции. Ранее художник пожаловался, что его жена ненавидит, когда он работает дома, опубликовав фото "разгромленной" ванной. А позже он посвятил картину врачам, борющимся с CoViD-19. Полотно было размещено в Саутгемптонской больнице.

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