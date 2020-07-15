Предложили забрать Львов. Пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени Генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под именами Вован и Лексус, связались с президентом Польши Анджеем Дудой от лица Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись телефонного разговора опубликована на канале в "Ютубе".

Вован и Лексус от лица экс-премьера Португалии поздравили польского лидера с переизбранием на второй срок и обсудили с ним ситуацию с коронавирусом. Дуда предположил, что главным источником заражения инфекцией поляков могла стать Украина.

От имени Генсека ООН пранкеры предложили главе Польши забрать Львов и некоторые другие города Незалежной. В ответ Дуда стал заикаться и ответил, что среди поляков нет подобных настроений. Он подчеркнул, что Варшава находится с Киевом в хороших отношениях.