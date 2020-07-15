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Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к пятерым задержавшим его полицейским

В случае удовлетворения иска деньги журналист пожертвует на благотворительность.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, которого незаконно задержали в июне прошлого года якобы за хранение наркотиков, подал иск на пять миллионов рублей к арестованным по этому уголовному делу пятерым полицейским.

В рамках уголовного дела подан гражданский иск на пять миллионов рублей, то есть по одному миллиону рублей с каждого. Если иск будет удовлетворён, эти деньги Голунов отдаст на благотворительность, — приводит ТАСС слова его адвоката Сергея Бадамшина.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили.

В январе суд арестовал фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По информации следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.

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