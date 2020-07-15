Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к пятерым задержавшим его полицейским

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, которого незаконно задержали в июне прошлого года якобы за хранение наркотиков, подал иск на пять миллионов рублей к арестованным по этому уголовному делу пятерым полицейским.

— В рамках уголовного дела подан гражданский иск на пять миллионов рублей, то есть по одному миллиону рублей с каждого. Если иск будет удовлетворён, эти деньги Голунов отдаст на благотворительность, — приводит ТАСС слова его адвоката Сергея Бадамшина.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили.