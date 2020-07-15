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Песков прокомментировал сообщения СМИ о дате проведения "Бессмертного полка"

Из-за коронавируса в этом году шествие 9 мая прошло в онлайн-формате.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову ничего не известно о каких-либо новых предложениях по дате проведения "Бессмертного полка". Ранее о том, что шествие, запланированное на 26 июля, может пройти в сентябре, сообщил источник газеты "Ведомости".

Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне не известно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, то президент их озвучит, — отметил Песков.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" 9 мая прошло в онлайн-формате. Участие в акции приняло почти три миллиона человек со всего мира, с обращением к ним выступил президент РФ Владимир Путин. Позже глава государства предложил провести оффлайн-шествие 26 июля.

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