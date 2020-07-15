У "дочки" "Роскосмоса" украли имущество на 18 миллионов рублей

Дочернее предприятие "Роскосмоса" лишилось имущества на сумму более 18 миллионов рублей. Решить проблему внутри компании не удалось, о случившемся пришлось доложить вышестоящему руководству, а также обратиться к правоохранителям, рассказал источник Лайфа.

По словам собеседника, о краже в полицию заявил адвокат акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант", занимающегося производством солнечных батарей и аккумуляторов. Юрист уточнил, что в течение некоторого времени, но не позднее марта 2020 года, с территории режимного объекта было похищено содержащее драгоценные металлы имущество на сумму свыше 18 миллионов рублей.

В ходе внутренней проверки на предприятии выяснилось, что к краже причастны более трёх человек, они занимались этим системно. В рамках служебного расследования было установлено, что драгоценные металлы по заниженным ценам на предприятии реализовывали через ООО "Полюс".