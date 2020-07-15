Скопинский маньяк рассказал, как отомстит жертвам после освобождения

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, рассказал, как планирует отомстить двум своим жертвам, которых насиловал и истязал более трёх лет, когда выйдет из тюрьмы. Соответствующие аудиозаписи разговоров лагерных специалистов с маньяком, а также рассказы его бывших солагерников оказались в распоряжении МК.

По данным издания, Мохов заявлял, что собирается "рассказать правду" про двух пострадавших, которых он держал в плену, а также раскрыть некий компромат на них. Он должен выйти на свободу уже в марте следующего года. По словам маньяка, на преступление его подтолкнула безответная любовь.

— Девки не любили, вот взял этих и посадил туда, — сказал мужчина в разговоре с одним из сотрудников колонии.