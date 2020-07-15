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Скопинский маньяк рассказал, как отомстит жертвам после освобождения

Мужчина поделился, что на ужасные преступления его подтолкнула безответная любовь.

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Виктор Мохов. Фото © Wikipedia

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, рассказал, как планирует отомстить двум своим жертвам, которых насиловал и истязал более трёх лет, когда выйдет из тюрьмы. Соответствующие аудиозаписи разговоров лагерных специалистов с маньяком, а также рассказы его бывших солагерников оказались в распоряжении МК.

По данным издания, Мохов заявлял, что собирается "рассказать правду" про двух пострадавших, которых он держал в плену, а также раскрыть некий компромат на них. Он должен выйти на свободу уже в марте следующего года. По словам маньяка, на преступление его подтолкнула безответная любовь.

Девки не любили, вот взял этих и посадил туда, — сказал мужчина в разговоре с одним из сотрудников колонии.

Напомним, страшная история произошла в сентябре 2000 года. Тогда 50-летний Виктор Мохов вместе с сообщницей похитил двух подруг, которые возвращались с дискотеки в Рязани, — 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Преступник предложил подвезти девушек, а затем угостил алкоголем, в который добавил снотворное. Он отвёз несовершеннолетних в соседний город Скопин, где три года и семь месяцев держал в подземном бункере и насиловал. Одна из девушек беременела трижды. Вырваться пленницам удалось, лишь когда они подбросили записку квартирантке маньяка. Его приговорили к 17 годам.

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