Скопинский маньяк рассказал, как отомстит жертвам после освобождения

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, рассказал, как планирует отомстить двум своим жертвам, которых насиловал и истязал более трёх лет, когда выйдет из тюрьмы. Соответствующие аудиозаписи разговоров лагерных специалистов с маньяком, а также рассказы его бывших солагерников оказались в распоряжении МК.
По данным издания, Мохов заявлял, что собирается "рассказать правду" про двух пострадавших, которых он держал в плену, а также раскрыть некий компромат на них. Он должен выйти на свободу уже в марте следующего года. По словам маньяка, на преступление его подтолкнула безответная любовь.
— Девки не любили, вот взял этих и посадил туда, — сказал мужчина в разговоре с одним из сотрудников колонии.
Напомним, страшная история произошла в сентябре 2000 года. Тогда 50-летний Виктор Мохов вместе с сообщницей похитил двух подруг, которые возвращались с дискотеки в Рязани, — 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Преступник предложил подвезти девушек, а затем угостил алкоголем, в который добавил снотворное. Он отвёз несовершеннолетних в соседний город Скопин, где три года и семь месяцев держал в подземном бункере и насиловал. Одна из девушек беременела трижды. Вырваться пленницам удалось, лишь когда они подбросили записку квартирантке маньяка. Его приговорили к 17 годам.
Лента новостей
Полицейский попал в смертельное ДТП, но скрыл место работы и продолжал работать в органах — видео
сегодня в 11:48
Импульсивный и трудолюбивая. Коллега доцента-расчленителя Соколова рассказал о профессоре и убитой им аспирантке
сегодня в 11:45
Голикова — о возобновлении международных перелётов: Информация появится в самое ближайшее время
сегодня в 11:44