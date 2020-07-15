На Урале трёх полицейских, обвинённых в групповом изнасиловании, приговорили к тюрьме

В Екатеринбурге Ленинский районный суд признал виновными и приговорил к тюрьме троих полицейских, которые обвиняются в групповом изнасиловании девушки в служебном авто. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Согласно озвученному решению, двое подсудимых — Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин — приговорены к шести годам исправительной колонии общего режима, а Вадим Мустафин получил шесть с половиной лет с отбыванием в колонии такого же режима.
Напомним, всё случилось в августе 2019 года. По версии следствия, девушку изнасиловали в автозаке. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления собственной безопасности УМВД РФ по Свердловской области, а после их уволили.
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