Испанские диетологи рассказали, как с помощью еды избежать укачивания

Спасти от укачивания в транспорте могут свежие или тёртые яблоки, арахис, коричневый рис, имбирь и свежий несолёный сыр. Об этом в беседе с изданием La Vanguardia заявили испанские диетологи Фатима Бранко и Нурия Монфуледа.

По их словам, для исключения неприятных ощущений во время поездок рис лучше готовить как можно проще, добавляя минимум воды. Что касается имбиря, с ним можно сделать настои на воде с добавлением фруктов. А вот от жирной и солёной пищи, газированных напитков, мучного и алкоголя лучше воздержаться.

Эксперты объяснили, что во время поездок человеческий мозг находится не на единой оси движения. Он получает противоречивые сигналы, из-за этого люди чувствуют головокружение.