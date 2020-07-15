"В отпуск надо ходить!" Песков ответил на вопрос о планах Путина на отдых

У президента России Владимира Путина очень насыщенные рабочие планы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отпуске российского лидера.

— Мне пока ничего не известно об отпуске президента. Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу очень насыщенные, рабочие, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что отдыхать от работы надо. Он признался, что сам пока не строил отпускных планов.