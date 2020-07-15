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"В отпуск надо ходить!" Песков ответил на вопрос о планах Путина на отдых

Пресс-секретарь главы государства признался, что сам пока не строил отпускных планов.

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Фото © Алексей Никольский / ТАСС

У президента России Владимира Путина очень насыщенные рабочие планы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отпуске российского лидера.

Мне пока ничего не известно об отпуске президента. Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу очень насыщенные, рабочие, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что отдыхать от работы надо. Он признался, что сам пока не строил отпускных планов.

Что касается меня, то планов пока не строил, но, если будет возможность, тоже уйду в отпуск, в отпуск надо ходить! — сказал пресс-секретарь Путина.

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