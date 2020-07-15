В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами президента в Белоруссии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с выборами президента в Белоруссии является внутренним делом страны и Россия не собирается вмешиваться, несмотря на то что является союзным государством.

— Мы действительно ближе друг к другу в силу союзного государства, но выборы относятся к внутренним делам Белоруссии и мы не будем вмешиваться, — сказал он.

Песков отметил, что Россия и раньше придерживалась такой позиции и в "подходе ничего не поменялось".