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В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами президента в Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это внутреннее дело страны.

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Фото © Pixabay

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с выборами президента в Белоруссии является внутренним делом страны и Россия не собирается вмешиваться, несмотря на то что является союзным государством.

Мы действительно ближе друг к другу в силу союзного государства, но выборы относятся к внутренним делам Белоруссии и мы не будем вмешиваться, — сказал он.

Песков отметил, что Россия и раньше придерживалась такой позиции и в "подходе ничего не поменялось".

Напомним, вчера действующего президента республики Александра Лукашенко и ещё четырёх человек зарегистрировали кандидатами на пост главы государства.

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