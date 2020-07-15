В Госдуму внесены законопроекты об ответственности за отчуждение территорий России

Административный штраф за соответствующие призывы составит до 500 тысяч рублей.

Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроекты об ответственности за призывы и действия по отчуждению территорий России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу профильного Комитета по госстроительству и законодательству.

За публичные призывы в СМИ и Интернете к отчуждению территорий РФ будет грозить административный штраф до 500 тысяч рублей. Для граждан штраф составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.