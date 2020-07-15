В Кремле отреагировали на инициативу о запрете жениться трансгендерам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на инициативу ряда сенаторов о запрете браков не только среди людей одного пола, но и среди трансгендеров, то есть тех, кто пол сменил.

— Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе её нужно формализовать. А что касается именно этой инициативы в такой формулировке, то я вам предлагаю всё-таки обращаться к Мизулиной, — отметил он.