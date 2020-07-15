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В Кремле отреагировали на инициативу о запрете жениться трансгендерам

Внесённый в Госдуму документ также устанавливает запрет на усыновление ими детей.

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Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на инициативу ряда сенаторов о запрете браков не только среди людей одного пола, но и среди трансгендеров, то есть тех, кто пол сменил.

Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе её нужно формализовать. А что касается именно этой инициативы в такой формулировке, то я вам предлагаю всё-таки обращаться к Мизулиной, — отметил он.

Напомним, в обновлённой Конституции РФ закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, накануне в Госдуму внесли законопроект, запрещающий вступать в брак не только лицам одного пола, но и тем, кто до этого менял пол. Документ также устанавливает запрет на усыновление ими детей. Одним из инициаторов проекта стала глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.

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