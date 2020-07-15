Суд Москвы арестовал "водочного" отравителя до 12 сентября — видео

Злоумышленника задержали 13 июля, и в этот же день предъявили обвинения. Сам "водочный" отравитель нигде не работает, детей у него нет.

Напомним, в конце прошлой недели в Москве компания молодых людей отдыхала, выпивая и переходя из бара в бар. Когда один из парней остался на улице покурить, к нему подошёл мужчина в классическом сером костюме, попросил сигарету, а затем уже сам предложил выпить в подворотне. После нескольких рюмок молодому человеку стало плохо, и он отключился. Его нашли прохожие, медики диагностировали у парня сильное отравление неизвестными психотропными веществами. У пострадавшего пропали айфон стоимостью 65 тысяч рублей, золотая цепочка с крестиком и ключи от дома. У подозреваемого нашли украденную цепочку, а также его опознал сам молодой человек.