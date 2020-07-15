Парню доверили проводить девушку, и вскоре стало известно, что именно он изнасиловал её и задушил

20-летняя Кили Банкер из Стаффордшира, Великобритания, спустя пару недель после дня рождения решила сходить с подругой на концерт популярного рэпера. После выступления девушки приняли решение продолжить прекрасный вечер, перебравшись в ночной клуб, где они и встретили своего друга Уэсли Стрита. Уже глубоко за полночь молодые люди решили разойтись по домам, и тогда подруга Кили предложила ей переночевать у себя, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Keeley Bunker и Twitter / Birmingham Live

Да зачем! Я очень устала, хочу растянуться на своей кровати. У меня есть Уэс, он меня проводит! Он как раз живёт недалеко от меня Кили Банкер

Фото © Facebook / Keeley Bunker и Twitter / Bonnie-Lad

Хоть парень и был изрядно пьян, он как истинный джентльмен согласился проводить девушку до дома. Но дома Кили не появилась ни утром, ни днём, а вечером семья забила тревогу. На поиски девушки отправились как родные, так и волонтёры с полицейскими. Вскоре Кили была найдена в парке на берегу пруда. Её тело было наполовину в воде и прикрыто ветками. Легинсы и нижнее бельё девушки были спущены, а на шее виднелись синяки. Правоохранители начали поиски человека, который изнасиловал и задушил Кили.

Фото © Instagram / keeleybunks и Facebook / Keeley Bunker