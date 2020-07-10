Сёрфингистка рассказала о тех двух страшных месяцах, которые она находилась в плену у насильника

Недавно 37-летняя звезда сёрфинга Кармен Гринтри из Сиднея, Австралия, поделилась ужасающим опытом путешествия в Индию в своей книге "Опасная погоня за счастьем". С детства Кармен обожала сёрфинг, занимаясь им профессионально. Она участвовала во всех соревнованиях и разъезжала по миру ради чемпионатов. Но в 22 года девушка провалила отборочные на мировое первенство, и это стало для неё ударом, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Carmen Greentree

Решив взять перерыв в спортивной карьере, сёрфингистка отправилась в Индию, чтобы пройти обучение у далай-ламы. Из-за частых путешествий Кармен больше не планировала всё заранее, поэтому и в этот раз она собрала рюкзак и поехала налегке. Уже в Индии девушка спросила у прохожего дорогу до Кашмира, и тот вознамерился ей помочь. Он предложил ей переночевать на его лодке, чтобы утром успеть на автобус. Девушка согласилась, но на следующий день мужчина отказался её выпускать, а когда Кармен начала возмущаться — сильно избил её.

Фото © Facebook / Carmen Greentree

Ночами он насиловал её, запугивая и нанося удары. На лодке помимо них находилась семья похитителя: его родители, жена и ребёнок. Сёрфингистку заставляли надевать традиционную мусульманскую одежду, есть вместе со всеми и молиться пять раз в день. Для этого Кармен выдали Коран с английским переводом. Но девушку спасли правоохранители — друзья забеспокоились, когда сёрфингистка перестала выходить на связь. А как только похититель вынудил её позвонить родителям и попросить денег, их местоположение вычислили.

Фото © Facebook / Carmen Greentree

Я находилась под постоянным давлением. У меня не было сил, я устала сопротивляться и просто позволяла ему насиловать себя. Я потеряла счёт тому, сколько раз это случилось. Я хотела сбежать и доплыть до берега, но он запугал меня, сказав, что лодка находится в военизированной зоне и меня застрелят, стоит мне оказаться в воде Кармен Гринтри