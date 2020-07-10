Мать, которая безжалостно застрелила свою дочь, обвинила в преступлении 2-летнего сына

36-летнюю Робин Хоуингтон из Теннесси сложно назвать образцовой матерью. Женщина не особенно следила за детьми, поэтому, когда в её доме раздался звук выстрела, полицию вызвали соседи. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 9-летнюю Дестини, которая лежала на полу с огнестрельным ранением. Её срочно доставили в больницу, но было поздно — девочка скончалась. Робин, разумеется, сразу же арестовали, пишет Metro.

В участке женщина заявила, что к ней в дом ворвался неизвестный мужчина, застрелил Дестини и скрылся на чёрном автомобиле. Затем, спустя время, она передумала, отметив, что это был отец девочки и её бывший парень, а уехал он на белой машине. Но соседи предоставили запись с камер видеонаблюдения, где заметно, как Робин выходит из дома с пистолетом в руках и прячет его в кустах возле дома.

Тогда Робин "призналась", что во всём виноват её двухлетний сын. Он забрался в шкаф, достал пистолет и выстрелил в сестру. Поэтому Робин, как заботливая мама, и спрятала оружие, предварительно стерев отпечатки пальцев. А телефон она свой пыталась утопить, чтобы скрыть следы сделок с наркодилерами, а не убийства дочери.