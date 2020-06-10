Суд огласил приговор матери, которая ушла на вечеринку и оставила 9-летнего сына с псом-убийцей

Трагедия произошла в Корнуолле, Великобритания, ещё год назад, но приговор был вынесен только на днях. 31-летняя Тауни Уилльямс оставила своего сына Фрэнки в фургоне с чужим псом и ушла к знакомой, соблазнившись обещаниями алкоголя и наркотиков. Посреди вечеринки мать решила проверить девятилетнего мальчика, но, вернувшись, обнаружила лишь его обезображенный труп в луже крови и спокойного бульдога, сидящего на диване, пишет The Sun.

Оказалось, это уже не первое нападение семилетнего пса на ребёнка, поэтому бульдога усыпили, а владелицу (29-летнюю Сару Тоттердел) приговорили к трём годам тюрьмы — как человека, ответственного за опасное животное, которое стало причиной смерти. Тауни осудили на два года за оставление ребёнка в опасности. Тем более у Фрэнки были проблемы с сердцем, поэтому мальчика никак нельзя было бросать одного. Судья решила, что такого наказания матери будет достаточно.

Фото © Facebook / Tawnee Willis и DogsBite.org

Вы заперли опасную 45-килограммовую собаку и девятилетнего мальчика в одном фургоне, а сами ушли потакать своим пагубным привычкам. Я знаю, что картина, которую вы застали после, будет преследовать вас до конца дней, как и посттравматическое расстройство Судья

Фото © Facebook / Tawnee Willis