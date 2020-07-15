Только в масках и по электронным билетам. Эрмитаж и Русский музей открылись для посетителей — видео

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В Санкт-Петербурге вновь открылись для посетителей Государственный Эрмитаж и Русский музей. Пандемия, однако, внесла свои коррективы в их работу. Так, билеты теперь можно приобрести только онлайн, а в музеи не пускают без медицинских масок, при этом перчатки можно приобрести уже внутри.

Стоит отметить, что билеты продаются на определённое время. Рядом с Эрмитажем для удобства людей стоит стенд с QR-кодом, который ведёт на онлайн-кассу. Рядом с ним, как видно на кадрах, уже выстроилась очередь желающих прикоснуться к прекрасному.

В Русский музей также пускают только по электронным билетам, приобрести их в обычных кассах невозможно.