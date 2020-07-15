В Бурятии пожарные спасли собаку, два дня просидевшую в заброшенном колодце

В бурятском селе Иволгинск пожарные спасли собаку из заброшенного колодца. О попавшем в беду животном им рассказали местные жители.

— Собака провалилась в колодец на глубину более пяти метров, освободить её мешала бетонная плита, — сказано в сообщении, размещённом на сайте республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Фото © Республиканское агентство ГО и ЧС

Спасатели зацепили плиту тросом, отодвинули, после чего начальник пожарного караула спустился в колодец и закрепил собаку верёвкой. Животное вытащили из западни и передали людям. Чтобы подобное не повторилось, яму полностью закрыли плитой.