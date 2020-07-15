Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Бурятии пожарные спасли собаку, два дня просидевшую в заброшенном колодце

Достать животное с пятиметровой глубины мешала бетонная плита.

40
Post cover

Фото © Республиканское агентство ГО и ЧС

В бурятском селе Иволгинск пожарные спасли собаку из заброшенного колодца. О попавшем в беду животном им рассказали местные жители.

Собака провалилась в колодец на глубину более пяти метров, освободить её мешала бетонная плита, — сказано в сообщении, размещённом на сайте республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Фото © Республиканское агентство ГО и ЧС

Спасатели зацепили плиту тросом, отодвинули, после чего начальник пожарного караула спустился в колодец и закрепил собаку верёвкой. Животное вытащили из западни и передали людям. Чтобы подобное не повторилось, яму полностью закрыли плитой.

В Новосибирске бездомного пса, больше суток просидевшего в яме глубиной три метра, спасли с помощью удочки местные жители.

Выбор редакции

Loading...