Госдума во втором чтении поддержала законопроект о многодневном голосовании на выборах
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Гражданам предлагают разрешить голосовать в местах общественного пользования и на придомовых территориях.
Депутаты Государственной думы проголосовали во втором чтении за принятие поправок в избирательное законодательство. Они предусматривают возможность проведения голосования на выборах или референдумах в течение нескольких, но не более трёх дней.
Предполагается, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия. Подсчёт голосов избирателей предлагается проводить сразу после закрытия участков в последний из дней голосования.
Как отмечается, при голосовании в течение нескольких дней предлагается использовать дополнительные возможности реализации избирательных прав. В частности, гражданам могут разрешить голосовать на придомовых территориях и в местах общественного пользования.