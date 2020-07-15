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Регион
Опубликовано 15 июля 2020, 13:28

Госдума во втором чтении поддержала законопроект о многодневном голосовании на выборах

Фото © Государственная дума

Фото © Государственная дума

Гражданам предлагают разрешить голосовать в местах общественного пользования и на придомовых территориях.

Депутаты Государственной думы проголосовали во втором чтении за принятие поправок в избирательное законодательство. Они предусматривают возможность проведения голосования на выборах или референдумах в течение нескольких, но не более трёх дней.

Предполагается, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия. Подсчёт голосов избирателей предлагается проводить сразу после закрытия участков в последний из дней голосования.

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Как отмечается, при голосовании в течение нескольких дней предлагается использовать дополнительные возможности реализации избирательных прав. В частности, гражданам могут разрешить голосовать на придомовых территориях и в местах общественного пользования.

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Эмила Сидорова
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