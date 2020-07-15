Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Госдума во втором чтении поддержала законопроект о многодневном голосовании на выборах

Гражданам предлагают разрешить голосовать в местах общественного пользования и на придомовых территориях.

110
Post cover

Фото © Государственная дума

Депутаты Государственной думы проголосовали во втором чтении за принятие поправок в избирательное законодательство. Они предусматривают возможность проведения голосования на выборах или референдумах в течение нескольких, но не более трёх дней.

Предполагается, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия. Подсчёт голосов избирателей предлагается проводить сразу после закрытия участков в последний из дней голосования.

Как отмечается, при голосовании в течение нескольких дней предлагается использовать дополнительные возможности реализации избирательных прав. В частности, гражданам могут разрешить голосовать на придомовых территориях и в местах общественного пользования.

Выбор редакции

Loading...