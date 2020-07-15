Госдума во втором чтении поддержала законопроект о многодневном голосовании на выборах

Депутаты Государственной думы проголосовали во втором чтении за принятие поправок в избирательное законодательство. Они предусматривают возможность проведения голосования на выборах или референдумах в течение нескольких, но не более трёх дней.
Предполагается, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия. Подсчёт голосов избирателей предлагается проводить сразу после закрытия участков в последний из дней голосования.
Как отмечается, при голосовании в течение нескольких дней предлагается использовать дополнительные возможности реализации избирательных прав. В частности, гражданам могут разрешить голосовать на придомовых территориях и в местах общественного пользования.
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