В Филадельфии из-за пандемии запретили массовые мероприятия до марта 2021 года

В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на фоне пандемии коронавирусной инфекции решили запретить проведение массовых мероприятий до 28 февраля 2021 года. Об этом в своём твиттере рассказал мэр города Джим Кенни.

Он признался, что принять это решение было непросто, однако для местных властей здоровье и безопасность горожан, рабочих и туристов "должны быть высшим приоритетом".

— Я в расстроенных чувствах подтверждаю, что мы отменяем крупные общественные мероприятия до 28 февраля 2021 года из-за кризиса в области общественного здравоохранения, — написал градоначальник.

Кенни уточнил, что запрет распространяется на мероприятия с участием более 50 человек. В частности, речь идёт о фестивалях, парадах, концертах, карнавалах, ярмарках и блошиных рынках.

Мера не распространяется на политические демонстрации, занятия спортом на улице с участием до 25 человек, на небольшие пикники и свадьбы (с участием до 50 человек), а также на ряд частных мероприятий.