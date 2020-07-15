Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган обсуждали возобновление авиасообщения между РФ и Турцией

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре затронули тему возобновления авиасообщения между двумя государствами. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 13 июля. Президенты России и Турции обсудили смену статуса собора Святой Софии, перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения эпидемиологической ситуации, а также тему сирийского урегулирования и возвращения к переговорному процессу в Ливии.