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Глава Минобороны Эстонии призвал солдат защищать страну от "российской угрозы"

Министр отметил, что государству нужна обученная армия.

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Фото © Pixabay

Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк во время обращения к новобранцам, поступившим в армию, назвал Россию врагом и призвал солдат быть готовыми защитить страну от "российской угрозы".

Эстонии нужна обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это ещё один солдат, с которым должен считаться наш враг, — цитирует РИА "Новости" слова министра.

Луйк отметил, что развитие самостоятельности Эстонии в части обороноспособности должно показать, что в случае агрессии противники могут потерять больше, чем выиграть, а страна сможет защитить себя до прибытия союзников. Глава Минобороны отметил, что прибалтийское государство "меньше, чем восточный сосед", но имеет достаточно сил, чтобы дать понять, "что не стоит совать сюда свой нос".

Министр также напомнил о дислокации международного батальона НАТО, возглавляемого Великобританией, на территории Эстонии, подчеркнув, что страна никогда не останется одна.

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