Тюремный срок за русский язык. Почему Латвия преследует русских?

Латвийский правозащитник и оппозиционный активист Владимир Линдерман сообщил, что прокуратура заново открыла на него дело в связи с его участием во "Вселатвийском родительском собрании" свыше двух лет назад.

— Весной 2018 года в Риге состоялось "Вселатвийское собрание родителей". Тысяча человек, собравшихся в конференц-зале гостиницы, обсуждали, как нам отстоять образование на русском языке. Против восьми участников, выступавших на собрании, включая меня, Служба госбезопасности возбудила уголовное дело. Мне предъявили три статьи: деятельность против государства, разжигание национальной ненависти и организация массовых беспорядков, — говорит Линдерман.

Публицист и общественный деятель Дмитрий Пучков объясняет, что такие действия — это проплаченная политика на всём постсоветском пространстве, а получатели финансирования — элита республик.

— Они борются с Россией, с её влиянием, поэтому им нужно сражаться и с языком. Это происходит во всех бывших республиках под руководством стран Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки. Неверно думать, что эти решения принимает местное латышское население, это заблуждение, реально сами латыши никаких вопросов не решают, во главе их страны стоит так называемая элита, которая связывает своё будущее с Западной Европой и США. Её не интересует состояние местного населения, она заботится только о своём материальном состоянии, им оттуда отправляют деньги, а они в обмен проводят прозападную политику. Людям рассказывают какие-то сказки про демократию, а реально убежали от одних хозяев к другим, как собачки. Новый хозяин ставит такие вот задачи, а они выполняют, а то, что там у ⅓ населения страны какие-то непонятные паспорта, кому до этого какое дело? — задаётся вопросом Дмитрий Пучков.

Историк и общественный деятель Александр Дюков считает, что у нынешней латышской политической конструкции система основана на двух положениях. Первое — это стопроцентная ориентация на США и НАТО, вторая — системное подавление местного русского и русскоязычного населения.

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— Подавление русскоязычного населения происходит разными способами, это и лишение политических прав, права избирать и быть избранным. В Латвии существует позорный статус "неграждан", многие люди тут живут всю жизнь, родились и проживают в Латвии, но не имеют своих представителей в парламенте и органах власти. Также существует последовательное давление в сфере языка и образования на русские школы, несмотря даже на то, что старшие товарищи из Евросоюза говорят, что так поступать нехорошо. В ход идёт и фабрикация уголовных дел, преследование журналистов, оппозиционных активистов, и могу отметить, что в возобновлении дела Линдермана нет ничего нового. Подобные политически мотивированные дела против оппозиционеров в Латвии возбуждаются более чем регулярно, — пояснил эксперт.

Дюков добавил, что латышская власть создала конструкцию, в которой Латвия, как и другие страны Прибалтики, выполняет функцию борца с Россией. Во главе угла, подчеркнул эксперт, тут стоят не экономические, а политические соображения, важнейшим из которых является сохранение нынешнего режима в Латвии.

Экономист и публицист Александр Роджерс полагает: главное, что Латвия узнала на практике, это тот факт, что русофобия — это очень дорого.

— В своей борьбе с Россией Латвия, да и Прибалтика в целом, выступает как самый последовательный враг собственного населения. Тут перечислять можно бесконечно, они разорвали единое энергокольцо — систему снабжения электричеством всего северо-запада, прикрыли Игналинскую АЭС, в итоге они теперь закупают электричество в Швеции — самое дорогое в Европе. Разумеется, они постепенно перестали получать доход от транзита, если раньше Прибалтика была торговыми воротами, то после их выходок мы построили всё у себя в Усть-Луге и возим теперь оттуда. Более того, они даже из-за того, что вписались в общеевропейские санкции против России, потеряли наш рынок морской продукции, знаменитые латвийские шпроты больше некому продавать. Кроме этого, было потеряно автопроизводство, производство микроэлектроники, нет больше рафиков и приёмников "Рига". И даже в искусстве как-то больше не слышно ни про прибалтийских артистов, певцов, режиссёров, ни про кого, — отметил Роджерс.