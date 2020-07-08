Казахстанские игры в кости. Что затевает "наследник" Назарбаева и почему отстранил дочь экс-президента

Старшая дочь национального лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига возглавила гуманитарный фонд своего отца "Дегдар". Об этом стало известно из республиканских СМИ.

— Если вы помните, отставка госпожи Назарбаевой с поста председателя Сената, это по казахстанскому "табелю о рангах" вторая должность в стране, породила много слухов, что она больше нерукопожатна. Её новое назначение свидетельствует, что это не так, у неё есть право присутствовать в высших слоях политической элиты Казахстана. Понятно, что должность руководителя фонда первого президента страны — это не то же самое, что её бывший пост. Нужно понимать, что такая отставка — следствие внутренних процессов страны, но я скажу, что у высшего политического класса Казахстана достаточно такта, чтобы не выносить сор из избы, — отметил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

Также депутат подчеркнул, что в Казахстане начался новый период истории без Назарбаева, притом что последний всё ещё остаётся при власти. По его словам, на Назарбаева по-прежнему ориентируется часть элит. По мнению Константина Затулина, очевидно, что Назарбаев вряд ли готовил дочь себе в преемники, скорее, надеялся, что к ней будут проявлять уважение и не будут сводить счёты.

— Если он вообще и рассматривал кого-то из своей семьи, то, скорее всего, это был его племянник (Самат Абиш — заместитель председателя Комитета национальной безопасности. — Прим. Лайфа). Однако Токаев, безусловно, демонстрирует известную самостоятельность, оставляет свой акцент в интерпретации старой линии при безусловном личном уважении к первому президенту, — считает депутат.

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Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович полагает, что это назначение, скорее всего, является местом временного пребывания дочери экс-президента.

— Эта должность не является политической и не связана с большим властным или экономическим ресурсом, но структура близка к Совету безопасности. Дарига может стать главой мозгового центра при президенте Казахстана, так что я не стал бы пока делать поспешных выводов. Разумеется, после её ухода из парламента вес Токаева вырос, а у Назарбаева возникли сомнения в прочности позиции председателя Совбеза, — сказал Мендкович.

И хотя часть экспертов не замечают каких-либо намёков на усиление конфронтации между первым и вторым президентами, в стране, по мнению политологов, продолжается ползучая "казахстанизация" общества. Новый президент даёт различные интервью, в которых опровергает подобные планы, но они противоречат действиям власти. Одним из таких шагов, например, является запрет на окончание -ов в фамилиях казахстанцев, среди которых сохраняется большая прослойка русскоязычных и русских людей.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что Дарига Назарбаева, скорее всего, уже не станет президентом Казахстана.

— Шансы Дариги Назарбаевой занять должность президента сильно снизились. Если помните, когда назначили нынешнего президента, шла дискуссия, мол, кто он такой, временно исполняющий обязанности или серьёзная фигура, которая станет действующим президентом страны. Тогда говорили, что всё будет зависеть от первых шагов Токаева, от того, сможет ли он удержать ситуацию под контролем, избежать кризиса в государстве. Прошёл определённый период, и мы видим, что кризиса власти не случилось, как нет и разговоров о какой-либо конкуренции с Токаевым, — считает Мирзаян. — Но это не значит, что он победил и теперь единоличный правитель, всё-таки он передал серьёзные полномочия Назарбаеву, которые позволяют первому президенту руководить государством через Совет безопасности. Но, судя по всему, вопрос о Дариге Назарбаевой как о наследнице отца, скорее всего, снят.

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Эксперт добавил, что негативные тенденции вокруг русскоязычного населения, которые возникли при Назарбаеве, активно развиваются и сейчас. Дело ещё и в том, что новое поколение казахстанцев уже не так сильно ориентируется на Россию.

— У молодых людей нет советской ностальгии, нет понимания, что Казахстан должен идти вместе с Россией. Многие люди, кстати, там имеют весьма прозападную позицию, посматривают в сторону Европы. Пока есть представители старой элиты, ситуация для России не будет критична. Не будем забывать и про США, которые очень серьёзно ошибаются, публично сдавая своих сателлитов. Тем самым Штаты показывают, что делать на них ставку бессмысленно. России при этом нужно вести себя более активно, участвовать в жизни казахстанского общества, продвигать русские идеи, — пояснил Мирзаян.

По словам общественного деятеля Казахстана Айдара Алибаева, новая должность дочери президента стала следствием её "желания оказаться внутри событий в стране. Видимо, это ещё и промежуточная ступень, что будет дальше, время покажет".

Напомним, что Казахстан — одна из немногих стран в мире, где русский язык является государственным. В то же время проведена реформа по переходу на латиницу. В 2017 году Назарбаев заявил, что кириллица "искажает" казахский язык. По его мнению, "в казахском языке нет "щ", "ю", "я", "ь", а при использовании этих букв сограждане первого президента республики искажают казахский язык, "поэтому [с введением латиницы] приходим в основу". В то время как эксперты имеют противоположную точку зрения, именно латинская графика плохо справляется с задачей и не отражает на письме всех звуков казахского языка. Отказаться от кириллицы готовились долгие годы, и в 2018 году был подписан закон.