Снова война. В странах Восточной Европы готовится плацдарм для наступления на Россию

В последние несколько месяцев в СМИ появляются новости, согласно которым некоторые западные страны готовят плацдармы для войны против России (в частности, об этом заявил политолог Евгений Сатановский). Согласно новостям, военное противостояние может начаться в ближайшее десятилетие. Основной угрозой заявляются страны Восточной Европы, где наблюдается реабилитация фашизма.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Фёдоров полагает, что ничего удивительного в текущем положении дел нет, а позиция стран Восточной Европы осталась почти такой же, какой и была около 100 лет назад.

— Если мы откроем учебники истории, мы узнаем, что человечество воевало всегда. Только за последние 20 лет было более 100 войн, половину из которых развязали Соединённые Штаты. Поэтому у нас существуют армия и спецслужбы, составляющие основу нашей, да и любой государственности. Полагаю, что ничего нового в этом смысле не происходит. Страны Восточной Европы сами по себе, конечно, угрозу не несут, но поскольку являются военными сателлитами США, то могут оказаться втянутыми в военные действия. Обратимся к истории и вспомним, что, когда Гитлер напал на СССР, большинство его ресурсов были, по сути, сосредоточены в Восточной Европе и являлись именно их силами и оружием. Что в этом смысле изменилось? Ничего, — отметил депутат.

Публицист Анатолий Вассерман считает, что, несмотря на то что плацдарм для штурма России действительно собирается, его использование маловероятно.

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— То, что плацдарм создаётся, видно невооружённым глазом, то, что духовные, а зачастую и физические наследники фашистских диктатур, бытовавших в предвоенное время в Латвии, Литве, Польше, Эстонии, пытаются оправдать своих фашистских предков, тоже видно. Однако я бы сказал, что есть некое шахматное изречение, согласно которому угроза сильнее исполнения, это верно не только в шахматах. Английская присказка fleet in being, что означает "флот как фактор присутствия", уже вынуждает зависимые страны действовать другим образом, — считает эксперт. — На мой взгляд, в Восточной Европе создаётся нечто подобное. Те, кто участвует в этом, считают, что до войны не дойдёт, при этом угроза такого удара будет корректировать политику Российской Федерации, вынуждая выполнять некие требования. Повторюсь, они искренне надеются, что до настоящей войны дело не дойдёт. В случае же попытки напасть на нашу страну (например, Латвии или Польши) российские войска займут эти территории ещё до того, как их партнёры по НАТО успеют принять решение, как именно им поступить.

По мнению публициста Бориса Рожина, сами по себе армии стран Восточной Европы угрозы не представляют, но вкупе с силами НАТО их фактор будет более весомым.

— Естественно, вариант, при котором может начаться новая война в Европе, не исключается. На наших глазах рушится архитектура международной безопасности, отменяются договоры, которые были призваны снизить вероятность конфликтов. По сути, мы возвращаемся к ситуации 1970–1980-х годов. При этом мы слышим агрессивную риторику в адрес Российской Федерации, наблюдаем некоторую напряжённость на границе, всё это говорит о том, что вероятность военных конфликтов повышена, при этом как умышленных, так и случайных, — отметил Борис Рожин.