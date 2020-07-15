В Колумбии живого мужчину назвали мёртвым и не захотели выпускать из морга

В Колумбии пациента больницы сочли мёртвым и передали в морг. Усомнившиеся в словах медиков родственники нашли его там живым, пишет El Nacional.

По данным издания, 67-летнего Хуана Хосе Муньоса Ромеро привезли в медучреждение с повышенным артериальным давлением. 6 июля врачи констатировали его смерть и перевели его в морг. Родные пациента не поверили специалистам, но осмотреть тело им не позволили из-за пандемии.

Дочь мужчины такой расклад не устроил, и она тайком пробралась в морг, где увидела, что её родитель лежит с открытыми глазами и дышит. Шокированная женщина пристыдила врачей, однако те ответили, что она стала свидетелем естественной реакции, которая наблюдается после смерти. Не поверив сотрудникам больницы, дочь Муньоса Ромеро перевезла отца в другую клинику, сейчас за ним следят специалисты.

Сын чудом выжившего рассказал, что проведённое в морге время негативно отразилось на здоровье Хуана Хосе. Теперь он страдает от ишемии.