В Белоруссии опубликовали декларации кандидатов в президенты. У Лукашенко ничего нет

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала декларации кандидатов в президенты страны. Стоит отметить, что недвижимость есть не у всех. Об этом сообщает издание Tut.by.

Так, например, согласно предоставленным данным, на действующего главу республики Александра Лукашенко не зарегистрировано квартир, земельных участков или каких-либо других строений, а также автомобилей, акций или долей в уставных фондах юрлиц. Доход белорусского лидера за 2019 год составил 117 068 белорусских рублей, полученных в качестве заработной платы.

Стоит отметить, что супруга Лукашенко, Галина, за прошлый год заработала 5560 белорусских рублей — пенсия и доходы от акций. Согласно декларации, ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклове Могилёвской области, а также половина доли в праве собственности на жилой дом площадью 54 квадратных метра в деревне Большой Межник этого же региона. Также она является владелицей 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

У кандидата Андрея Дмитриева за прошлый год задекларирован доход в размере 13 560 белорусских рублей заработной платы, он также владеет квартирой в Минске площадью 49,8 квадрата. Доход его супруги Татьяны составил 28 025 белорусских рублей. Кроме того, ей принадлежит автомобиль Nissan Qashqai 2016 года выпуска.

Ещё один кандидат на пост главы государства — Анна Канопацка — согласно предоставленным данным, заработала за прошлый год 45 741 белорусский рубль. Она владеет квартирой и административным помещением в Минске. Ей также принадлежит автомобиль Land Rover 2017 года и 91 акция ОАО "Пуховичский КХП".

Доход Светланы Тихановской, которая является безработной, составил за 2019 год 15 874 белорусских рубля. В эту сумму вошли пособие на детей, пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, социальная пенсия ребёнку-инвалиду и доходы по договорам дарения. Недвижимости и автомобилей у Тихановской нет, но она является владелицей долей в уставных фондах юрлиц: 49% в ОДО "Студия Компас" и 49% в ООО "Радуга развлечений", которая находится на стадии ликвидации.

В то же время у супруга кандидата Тихановской, Сергея, доход за прошлый год составил 75 016 белорусских рублей — это зарплата, средства от краудфандинга и предпринимательства. Ему также принадлежит квартира в Минске и жилой дом. Кроме того, он владеет двумя автомобилями — УАЗ-31514 2003 года и Ford Mondeo 1994 года — и долями в уставных фондах тех же юрлиц, что и жена, ему принадлежат остальные проценты долей.

Кандидат в президенты Сергей Черечень за прошлый год заработал 96 тысяч белорусских рублей, эти средства задекларированы как доход от договора купли-продажи. При этом недвижимостью он не владеет, зато имеет 50% в ООО "Интернейшнл технолоджи эдвайзерс", 50% в ООО "С58 Технолоджис" и 50% в ООО "Информационный спектр".